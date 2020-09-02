ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В СК подали заявление на заведение уголовного дела против Лукашенко

02.09.2020 18:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В СК подано заявление на возбуждение уголовного дела против Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Свобода».

Заявление написал Юрий Губаревич – лидер движения «За свободу», член КС. Сегодня его допросили в СК как свидетеля по уголовному делу, заведенному по факту создания совета. 

Губаревич просит, чтобы в отношении Лукашенко завели «уголовку» про части третьей статьи 357 УК («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей или связанные с убийством»).

В заявлении Губаревич указал, что Лукашенко мог иметь «непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, выразившихся в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других нарушениях избирательного процесса».

Кроме того, обратил внимание Губаревич, Лукашенко «с помощью подчиненных ему должностных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержаниям, избиениям и пыткам, а также подтвержденным случаям насильственной смерти участников мирных акций».

Быстрая доставка новостей – в нашем канале в Telegram. Подпишитесь!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СК подано заявление на возбуждение уголовного дела против Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Свобода». Заявление написал Юрий Губаревич – лидер движения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Где вы, независимые суды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика