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Митинг у посольства Польши собрал около полусотни сторонников президента

02.09.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Собравшиеся, среди которых был депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич, держали плакаты с надписями: "Мы едины, мы неделимы", "Требуем немедленно прекратить вмешательство в наши внутренние дела". Они пришли на митинг с государственными флагами.

В течение получаса митингующие скандировали : "За батьку", "Курица не птица – Польша не заграница".

Параллельно с собранием у посольства в столице сегодня продолжаются акции протеста – в них участвовали несогласные с результатами выборов студенты МГЛУ и других вузов, белорусские IT-специалисты, а также белорусские женщины, организовавшие шествие по центру города.

9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.

 
 
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У польского посольства в Минске прошел митинг сторонников президента Александра Лукашенко.
 
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