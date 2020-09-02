Минские айтишники поддержали компанию PandaDoc, где сегодня прошел обыск. Вот как это выглядело

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 2 сентября, в минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР). Вскоре после того, как об этом стало известно, люди в Минске стали выходить в поддержку компании. Посмотрите, как это выглядело.

Примерно в два часа дня к кольцевой рядом с ПВТ вышел один человек, который выразил поддержку компании.



Фото: читатель

Через час в центре выстроилась спонтанная «цепь солидарности». Обратите внимание на рисунок и маску панды — символ PandaDoc.



Фото: читатель



Фото: читатель

Позже к одинокому человеку у ПВТ присоединились его коллеги, которые также выразили поддержку PandaDoc. К шести вечера собралось около 600 человек с самодельными плакатами или даже в костюмах панд.



Фото читателя



Фото читателя

А некоторые усмотрели в этом деле «польский след».



«Пан Дадок. Панове, нас рассекретили. Убегаем в Польшу». Фото читателя

Плакат на польском и у айтишников, которые вышли на улицу Беды в Минске.



Фото: читатель TUT.BY

А вот еще немного креатива от сотрудников компаний, входящих в ПВТ, которые собрались у МКАД.



Фото: Саша Эльбаум



Фото: Саша Эльбаум



Фото: Саша Эльбаум



Фото: Саша Эльбаум



Фото: Саша Эльбаум



Фото: Саша Эльбаум

Напомним, что сегодня в минский офис PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Примерно в шесть вечера они ушли, но двое сотрудников компании — директор минского офиса Дмитрий Рабцевич и менеджер по продукту Виктор Кувшинов — все еще остаются в ДФР.

Со ссылкой на информацию от находящегося в минском офисе работника PandaDoc сооснователь компании Микита Микадо рассказал 42.TUT.BY, что им «инкриминируют 243 статью УК РБ ». Она звучит как «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов». Наказание, в зависимости от размера ущерба — от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

В видео в Instagram Микадо заявил, что «искать в минском офисе нечего. Мы — честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали „в белую“. Все, что происходит, является политическими репрессиями».

Отметим, что Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, говорил, что при сохранении нынешнего политического режима планирует вывезти бизнес за пределы Беларуси — а также предлагал варианты помощи (в том числе материальные) силовикам, которые хотят уволиться из системы правоохранительных органов. В своем профиле в Facebook Микадо недавно заявил, что уже поступили 594 подобных заявки.

Его коллега, сооснователь компании Сергей Борисюк написал сегодня в Facebook, что «инициатива по поддержке людей частная, с компанией вообще никакого отношения не имеет. Никакие ни финансы, ни ресурсы, ни люди из компании в ней не задействованы. Мы не нарушали законодательство и проходили многочисленные аудиты. Как в РБ, так и за ее пределами».

Позже он добавил: «Тут подсказывают, что пришли за списками людей, обратившихся за помощью. Могу сэкономить время — это частная инициатива, сотрудники не участвовали, списков они не видели».