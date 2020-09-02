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Литва приняла план помощи народу Беларуси

02.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кабинет министров Литвы на заседании 2 сентября одобрил план помощи народу Беларуси, сообщается на сайте литовского правительства.

«План помощи народу Беларуси, принятый сегодня правительством, является важным знаком поддержки и солидарности с чаяниями народа соседней страны, который на протяжении нескольких недель протестует против незаконных выборов, за что подвергается жестоким преследованиям и репрессиям, — заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. — Это первый, но, конечно, не последний шаг поддержки со стороны правительства».

План и перечень мер по его реализации будут дорабатываться и уточняться. Литовским министерствам поручено до 8 сентября представить предложения о дополнительных мерах помощи белорусскому народу, а также выделить дополнительные средства в связи с этим в государственный бюджет на следующий год.

«План помощи народу Беларуси включает такие меры, как помощь жертвам репрессий, их лечение и реабилитация, поддержка инициатив гражданского общества, средств массовой информации, предприятий с высокой добавленной стоимостью, юридической помощи и консультирования, а также более гибкие визовые процедуры для прибывающих в Литву [белорусских граждан]», — говорится в сообщении.

Литва также намерена выделить стипендии белорусским студентам для обучения в своих вузах.

«В целях реализации принятых решений министерствам даны инструкции относительно упрощения визового режима, упрощения порядка выхода на рынок труда для прибывающих сюда граждан Республики Беларусь, упрощения процедуры выдачи разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам и так далее», — отмечается в сообщении литовского правительства.

Координация по реализации плана поручена МИД Литвы.

 
 
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Кабинет министров Литвы на заседании 2 сентября одобрил план помощи народу Беларуси, сообщается на сайте литовского правительства.
 
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