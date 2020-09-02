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Фотофакт: Чудокреатив от "Купалінкі" -- милицейские кофты для детей

02.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Купалінка" пошила вот такие кофты для детей. Чисто теоретически, ничего такого в этом нет: детям нравится играть в пожарных, врачей и милиционеров. Но в контексте ситуации в стране пользователи соцсетей интересуются, есть ли в ассортименте предприятия детский комплект ОМОНовца? - пишет портал Marketing.by
 
 
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"Купалінка" пошила вот такие кофты для детей. Чисто теоретически, ничего такого в этом нет: детям нравится играть в пожарных, врачей и милиционеров. Но в контексте...
 
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