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Что делать с урожаем яблок? Три простых и вкусных рецепта

02.09.2020 18:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пришло время собирать урожай. Яблоко – главный осенний фрукт, в нем много клетчатки, а также витаминов В, С, Е. Из яблок можно приготовить не только знаменитую шарлотку, но и салаты, супы. Поэтому если у вас в этом году много яблок и вы не знаете, что с ними делать, то мы подготовили три простых рецепта.

Яблочный смузи

Что делать с урожаем яблок? Три простых и вкусных рецепта
Фото: instagram.com/goodkoal

Если у вас очень мало времени, то смузи – это отличный вариант. Понадобится всего 5 минут, чтобы его приготовить.

Ингредиенты:

1 яблоко

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана греческого йогурта

1/2 стакана молока

1/2 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч. л. измельченных орехов

Приготовление:

Порежьте яблоко дольками и положите его в блендер, затем добавьте все остальные ингредиенты. Взбейте до состояния однородной массы. Сверху можно украсить молотой корицей и орехами.

Салат «Уолдорф»

Что делать с урожаем яблок? Три простых и вкусных рецепта
Фото: instagram.com/mari_hairullina

Этот салат очень популярен в США, а если майонез заменить на греческий йогурт, то блюдо будет еще полезнее.

Ингредиенты:

1 яблоко   

1/2 стакана сельдерея

1/2 стакана винограда

1/2 стакана грецких орехов (измельчённые)

3 ст. л. греческого йогурта или майонеза

1 ст. л. лимонного сока

Соль (по вкусу)

Перец (по вкусу)

Приготовление:

Смешайте греческий йогурт и лимонный сок в миске, затем добавьте перец и соль. Мелко нарежьте яблоко, сельдерей, виноград. Перемешайте все ингредиенты, а потом заправьте салат соусом. Сверху можно посыпать измельченными грецкими орехами.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай (рецепты здесь)

Яблочные драники

Что делать с урожаем яблок? Три простых и вкусных рецепта
Фото: instagram.com/domashnieretsept

Яблочные драники нежны на вкус и просты в приготовлении, а это главные критерии, которые понравятся любой хозяйке.

Ингредиенты:

2 яблока

2 ст. л. сахара

1 куриное яйцо

3 ст. л. муки

Масло подсолнечное

Приготовление:

Помойте яблоки и нарежьте их дольками, удалите семечки и кожицу. Подготовленные яблочные дольки натрите на терке, а затем добавьте сахар, яйцо, муку. Следите, чтобы тесто было не очень густым, хорошо перемешайте. Жарьте яблочные драники в достаточном количестве масла до золотистой корочки.

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Пришло время собирать урожай. Яблоко – главный осенний фрукт, в нем много клетчатки, а также витаминов В, С, Е. Из яблок можно приготовить не только знаменитую...
 
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