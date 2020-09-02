Беларусь утвердила ответные меры на санкции, введенные странами Балтии

Беларусь подготовила и утвердила ответные меры на санкции, введенные Литвой, Латвией и Эстонией, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции 2 сентября в Москве.



Фото пресс-службы МИД РФ

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении ряда белорусских должностных лиц. Информацию об этом одновременно опубликовали внешнеполитические ведомства Латвии, Эстонии и МВД Литвы.

В список внесены: Александр Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены ЦИК Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль, генеральный прокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

«Они хотят быть впереди планеты всей, — сказал Макей, комментируя введение санкций тремя балтийскими странами. — Когда-то, когда мы встречались — а мы встречались со всеми коллегами [из стран Балтии] — и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве. И мы всегда сходились в том, что санкции — это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений. Они отбрасывают всегда взаимное сотрудничество на много лет назад».

«Для меня было удивительно, что буквально на второй день после выборов, когда еще непонятно, как будет развиваться ситуация, уже стали раздаваться голоса, и в первую очередь именно со стороны вот этих некоторых прибалтийских государств, о том, что надо немедленно вводить санкции против Беларуси. Еще никто не определил, кто, скажем так, виноват… Хотя в их понимании власть была виновата. Но разве так делается политика? Я думаю, что для того, чтобы оценить ситуацию, надо хотя бы изучить, что происходит, и дать действительно объективную оценку, действительно ли это были мирные протесты или это были однозначно организованные провокации против правоохранительных структур, в результате которых они вынуждены были реагировать на эти провокации. Бог им судья», — заявил Макей.

По его словам, Беларусь уже подготовила и утвердила ответные меры. «Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. И вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, предложения о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Беларуси — мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ».

Макей заявил, что в свой санкционный список Беларусь внесла «лиц, которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые и политические заявления и, более того, вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти».

«Для нас это абсолютно неприемлемо. Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства. Естественно, на основании этого был подготовлен этот асимметричный список санкционный со стороны Беларуси. Мы не намерены его публиковать, но, поверьте, там достаточно много лиц включено со стороны этих трех прибалтийских государств. А с учетом того, что у нас единый список невъездных лиц вместе с Россией, то я думаю, что это должно заставить их в определенной мере задуматься», — сказал министр.