Лукашенко в Барановичах рассказал об отношениях с Россией, обстановке в стране и санкциях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко сегодня пообщался со студентами профессионально-технического колледжа в городе Барановичи. Выступил на торжественной линейке, поздравил с Днем знаний. А уже журналистам рассказал о своем видении обстановки в стране и дал оценку отношениям с Россией и странами Запада. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Алексея Адашкина.

В этом профессионально-техническом колледже учатся около пятисот человек. После выпуска смогут работать художниками-модельерами, парикмахерами, визажистами и страховыми агентами. Старт новому учебному году дал президент Беларуси.

«Жаркое (в прямом и переносном смысле) лето закончилось. Пора направить нашу энергию в созидательное русло. Наши дети должны расти патриотами нашей страны», – сказал Лукашенко.

Учреждение работает с 1964 года. Педагоги подготовили более 17 тысяч специалистов. Система профессионально-технического образования – предмет особой гордости страны. И ее постоянно оптимизируют.

Там же, в Барановичах, на встрече с журналистами президент прокомментировал обстановку в стране. По словам Александра Лукашенко, «на ситуации хайпанули многие».

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей, и я знаю, когда эти придут к власти, они порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – отметил он.

Беларусь продолжит многовекторную политику, заявил Лукашенко. И будет развивать самое тесное сотрудничество с Россией.

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом уже сделали эти выводы. Мы сохраним наше общее Отечество, где сегодня живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», – подчеркнул президент.

Накануне страны Балтии запретили въезд 30 белорусам. Александр Лукашенко заявил: страна ответит на санкции и примет экономические решения. Сам президент всегда найдет маршрут для путешествий.

«Столько стран… Я часто со своим другом Путиным разговариваю, и он мне говорит: «Ты был на Байкале? – Нет. А на Алтае? – Нет. А на Камчатке, Сахалине? А чего ты сидишь в Минске? Давай, я организую». Это кладезь природная! Вот туда поехать», – поделился Лукашенко.

Перед отъездом из города Барановичи Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Специально для этого попросил остановить авто. Самым активным участникам беседы президент подарил фирменный шоколад.

Напомним, в Беларуси за парты сели более миллиона учеников. Первый урок во всех школах, гимназиях и колледжах был посвящен теме: «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».