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Лукашенко в Барановичах рассказал об отношениях с Россией, обстановке в стране и санкциях
02.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко сегодня пообщался со студентами профессионально-технического колледжа в городе Барановичи. Выступил на торжественной линейке, поздравил с Днем знаний. А уже журналистам рассказал о своем видении обстановки в стране и дал оценку отношениям с Россией и странами Запада. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Алексея Адашкина.
В этом профессионально-техническом колледже учатся около пятисот человек. После выпуска смогут работать художниками-модельерами, парикмахерами, визажистами и страховыми агентами. Старт новому учебному году дал президент Беларуси.
Учреждение работает с 1964 года. Педагоги подготовили более 17 тысяч специалистов. Система профессионально-технического образования – предмет особой гордости страны. И ее постоянно оптимизируют.
Там же, в Барановичах, на встрече с журналистами президент прокомментировал обстановку в стране. По словам Александра Лукашенко, «на ситуации хайпанули многие».
Беларусь продолжит многовекторную политику, заявил Лукашенко. И будет развивать самое тесное сотрудничество с Россией.
Накануне страны Балтии запретили въезд 30 белорусам. Александр Лукашенко заявил: страна ответит на санкции и примет экономические решения. Сам президент всегда найдет маршрут для путешествий.
Перед отъездом из города Барановичи Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Специально для этого попросил остановить авто. Самым активным участникам беседы президент подарил фирменный шоколад.
Напомним, в Беларуси за парты сели более миллиона учеников. Первый урок во всех школах, гимназиях и колледжах был посвящен теме: «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».
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Александр Лукашенко сегодня пообщался со студентами профессионально-технического колледжа в городе Барановичи. Выступил на торжественной линейке, поздравил с...
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