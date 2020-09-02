Эстафету солидарности поддержали студенты ветакадемии в Витебске. Двое задержаны





Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY





пишет tut.by, в акции приняли участие около 30 студентов. Вскоре после начала акции молодых людей разогнала милиция. Двух парней задержали. Какtut.by, в акции приняли участие около 30 студентов. Вскоре после начала акции молодых людей разогнала милиция. Двух парней задержали.





Акция протеста проходила без лозунгов, плакатов и флагов. Студенты молча стояли вдоль улицы 1-й Доватора возле главного корпуса ветакадемии.





Милиция находилась возле ВГАВМ еще до того, как студенты стали в цепь. Когда они выстроились вдоль улицы, один из сотрудников сообщил в мегафон, что это «несанкционированное мероприятие».



