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Эстафету солидарности поддержали студенты ветакадемии в Витебске. Двое задержаны

02.09.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске возле главного корпуса академии ветеринарной медицины 2 сентября выстроилась цепь солидарности.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как пишет tut.by, в акции приняли участие около 30 студентов. Вскоре после начала акции молодых людей разогнала милиция. Двух парней задержали.

Акция протеста проходила без лозунгов, плакатов и флагов. Студенты молча стояли вдоль улицы 1-й Доватора возле главного корпуса ветакадемии.

Милиция находилась возле ВГАВМ еще до того, как студенты стали в цепь. Когда они выстроились вдоль улицы, один из сотрудников сообщил в мегафон, что это «несанкционированное мероприятие».

Напомним, 1 сентября около 30 витебских студентов вышли на мирную демонстрацию к ВГУ имени Машерова, затем двинулись по Московскому проспекту. У некоторых ребят были бело-красно-белые флаги. Двух парней задержали, их доставили в ИВС.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске возле главного корпуса академии ветеринарной медицины 2 сентября выстроилась цепь солидарности.
 
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