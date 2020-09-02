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Эстафету солидарности поддержали студенты ветакадемии в Витебске. Двое задержаны
Источник материала: Партизан
В Витебске возле главного корпуса академии ветеринарной медицины 2 сентября выстроилась цепь солидарности.
Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
Как
Акция протеста проходила без лозунгов, плакатов и флагов. Студенты молча стояли вдоль улицы 1-й Доватора возле главного корпуса ветакадемии.
Милиция находилась возле ВГАВМ еще до того, как студенты стали в цепь. Когда они выстроились вдоль улицы, один из сотрудников сообщил в мегафон, что это «несанкционированное мероприятие».
Напомним, 1 сентября около 30 витебских студентов вышли на мирную демонстрацию к ВГУ имени Машерова, затем двинулись по Московскому проспекту. У некоторых ребят были бело-красно-белые флаги. Двух парней задержали, их доставили в ИВС.
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В Витебске возле главного корпуса академии ветеринарной медицины 2 сентября выстроилась цепь солидарности.
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