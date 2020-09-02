Деньги и мир: подтверждения кризиса и прогнозы от Ярослава Романчука

Источник материала: Sputnik Беларусь

Нынешняя осень, по мнению ряда экспертов, сулила массу экономических потрясений мировой экономике. Беларусь, которая вошла в сентябрь не только с экономическими, но и с общественно-политическими проблемами, уже начала ощущать первые "плоды" накопившихся противоречий, об этом в беседе на радио Sputnik рассуждает гость программы "Деньги и мир", известный белорусский экономист Ярослав Романчук.

"По цене ликвидности мы видим, как резко ухудшается состояние банков, рост в 5-6 раз стоимости "быстрых" денег говорит о серьезном кризисе, поэтому есть основание полагать, что события последнего месяца только еще больше усугубили положение дел. Белорусская экономика работает на пределе возможностей, а планирование, где мы видим прогнозный курс белорусского рубля 2,4 за доллар в 2025 году ― кто делает эти прогнозы? "― удивляется эксперт.

Программу "Деньги и мир" с участием известного белорусского экономиста Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.

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