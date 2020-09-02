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LG представила 8K OLED-телевизоры

02.09.2020 19:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

LG анонсировала новые телевизоры с OLED-матрицами и разрешением 8K. Интересно, что устройства позиционируют как решения для геймеров. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Анонс ТВ приурочили к выходу видеокарт RTX 30 от NVIDIA. По заявлениям LG, телевизоры базируются на фирменном процессоре Alpha 9 Gen 3 с поддержкой искусственного интеллекта, способного обеспечить полную поддержку 8K в играх — на скорости 60 к/с, с пропускной способностью 48 Гбит/с. Об этом пишет iXBT.

В активе ТВ и другие важные геймерские технологии: порты HDMI 2.1 (позволяют выводить картинку в 8K), VRR (переменная частота кадров), быстрое время отклика и ALLM (Auto Low Latency Mode, автоматический режим низкой задержки). А еще поддерживается функция G-Sync от NVIDIA.


Кроме того, в ТВ встроены динамики с поддержкой Dolby Atmos, BT Surround, а также система оптимизации звука через ИИ. Вместе с тем другие важные параметры ТВ — диагонали дисплеев и финальные цены — пока не называются. Их объявят позже.

Ниже — цены других ТВ от LG:

 
 
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Важные параметры ТВ - диагонали дисплеев и финальные цены - пока не называются.
 
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