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LG представила 8K OLED-телевизоры
Источник материала: Tut.by
LG анонсировала новые телевизоры с OLED-матрицами и разрешением 8K. Интересно, что устройства позиционируют как решения для геймеров. Об этом говорится на
Анонс ТВ приурочили к выходу видеокарт
В активе ТВ и другие важные геймерские технологии: порты HDMI 2.1 (позволяют выводить картинку в 8K), VRR (переменная частота кадров), быстрое время отклика и ALLM (Auto Low Latency Mode, автоматический режим низкой задержки). А еще поддерживается функция G-Sync от NVIDIA.
Кроме того, в ТВ встроены динамики с поддержкой Dolby Atmos, BT Surround, а также система оптимизации звука через ИИ. Вместе с тем другие важные параметры ТВ — диагонали дисплеев и финальные цены — пока не называются. Их объявят позже.
Ниже — цены других ТВ от LG:
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Важные параметры ТВ - диагонали дисплеев и финальные цены - пока не называются.
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