|
«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Митингующие выступили против вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа. Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.
На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц.
Видно, что это внешнее. Другие страны пытаются влезть в дела нашей страны. Это непозволительно, так не должно быть ни в какой стране.
Я возмущена тем, что наших молодых людей направляют из Польши. Почему мы должны это терпеть?
Мы хотим преподать небольшой урок истории послу Польши, потому что Министерство иностранных дел намекает, что все-таки Беларусь, Гродно… Мы их так просто не отдадим.
Пикет сегодня, 2 сентября, прошел в Гродно возле польского консульства. Жителей региона настораживают учения НАТО прямо у государственной границы и те разговоры о якобы намерении отрезать Гродненскую область от общего пирога.
Нам решать, как здесь жить, с кем жить и как воспитывать наших детей. В обиду наших детей мы не дадим и не дадим использовать их в своих целях.
Мы высказываем свою позицию, что наша Беларусь должна решать свои проблемы и свою судьбу самостоятельно. Мы не хотим, чтобы в наши внутренние дела вмешивались, особенно из-за рубежа.
В ближайшие дни митинги «За Беларусь!» будут организованы и в других городах. Высказать свою позицию в поддержку стабильности и спокойствия в нашей стране могут все граждане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси
Новости Беларуси. Десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Митингующие выступили против вмешательства Запада во внутренние дела нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)