Переходящее от посольства к посольству красно-зеленое знамя. Что просят эти люди?





Пикет у посольства Польши / t.me/motolkohelp





В Минске у посольства Польши проходит митинг сторонников Александра Лукашенко. Блогера NEXTA присутствующие предлагают сделать президентом Польши. Также они уверены, что кто-то претендует на "их любимую".





На акции также присутствовал человек, который держал плакат с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси. В соцсетях о нем уже шутят, что он ошибся посольством. Такой же плакат можно было увидеть 31 августа на подобном протесте возле посольства Литвы. Тогда протест под красно-зелеными флагами, по словам его участников, стал реакцией на введение прибалтийскими странами персональных санкций против Александра Лукашенко и еще 29 должностных лиц.



