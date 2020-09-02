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Переходящее от посольства к посольству красно-зеленое знамя. Что просят эти люди?
Источник материала: Партизан
В Минске сторонники Лукашенко пикетируют посольство Польши
Пикет у посольства Польши / t.me/motolkohelp
В Минске у посольства Польши проходит митинг сторонников Александра Лукашенко. Блогера NEXTA присутствующие предлагают сделать президентом Польши. Также они уверены, что кто-то претендует на "их любимую".
На акции также присутствовал человек, который держал плакат с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси. В соцсетях о нем уже шутят, что он ошибся посольством. Такой же плакат можно было увидеть 31 августа на подобном протесте возле посольства Литвы. Тогда протест под красно-зелеными флагами, по словам его участников, стал реакцией на введение прибалтийскими странами персональных санкций против Александра Лукашенко и еще 29 должностных лиц.
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В Минске сторонники Лукашенко пикетируют посольство Польши
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