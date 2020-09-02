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Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До 600 центнеров с гектара. В Гомельской области в разгаре заготовка лука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми массовую уборку начали овощеводы Гомельского района. Лук с поля в хранилище здесь начали привозить еще во второй половине августа. Сейчас к работам присоединились и аграрии Светлогорского района.
Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Результат неплохой. Но все относительно. В лучшие годы на этом поле Александр Запарованный получал до 1000 центнеров первосортного лука. Но последние несколько лет количество осадков неумолимо падает, а вместе с ним снижается и урожайность. Но не даром именно в «Брилево» одними из первых в стране отрабатывали луковые технологии. А поэтому ярлыки типа «зона рискованного земледелия» прибыль получить не мешают.
Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Вот, один и тот же гибрид: один – на поливе, второй – без полива. Сейчас на поле мы убираем лук без полива, здесь урожайность – не выше 400 центнеров с гектара, на поливе – за 600.
Несмотря на то что лук – культура высокорентабельная и заработать на ней можно хорошо, посевные площади в 2020-м под этот овощ в регионе сократились до 500 гектаров. Из-за непростой весны многие хозяйства просто не рискнули сеять культуру, требующую больших финансовых вложений: от посевного материала до обработок и подкормок.
Кроме того, экономика лука, как большинства овощей, напрямую зависит от наличия современного хранилища. Ведь к весне цена на витамины существенно подрастает.
Инна Арбузова, заведующая складом сельхозпредприятия «Брилево»:
В хранилища хозяйства планируют заложить 5 тысяч тонн лука. При нынешней средней урожайности в 2020 году в Гомельской области могут получить урожай порядка 20 тысяч тонн этого овоща. К слову, помимо обеспечения национальной продовольственной безопасности для белорусских аграриев лук давно превратился в стабильную статью экспортных доходов.
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Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ
Новости Беларуси. До 600 центнеров с гектара. В Гомельской области в разгаре заготовка лука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми массовую уборку...
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