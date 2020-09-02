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Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

02.09.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До 600 центнеров с гектара. В Гомельской области в разгаре заготовка лука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми массовую уборку начали овощеводы Гомельского района. Лук с поля в хранилище здесь начали привозить еще во второй половине августа. Сейчас к работам присоединились и аграрии Светлогорского района.

Как формируется стратегический витаминный запас страны, знает Александр Добриян.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
В Гомельской области у лука статус особенный: в начале XXI века он стал настоящим брендом региона. В отдельные годы урожай, полученный на юго-востоке, перекрывал все потребности страны. В 2020 году результат пока средний: урожайность колеблется в районе 400 центнеров с гектара.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Результат неплохой. Но все относительно. В лучшие годы на этом поле Александр Запарованный получал до 1000 центнеров первосортного лука. Но последние несколько лет количество осадков неумолимо падает, а вместе с ним снижается и урожайность. Но не даром именно в «Брилево» одними из первых в стране отрабатывали луковые технологии. А поэтому ярлыки типа «зона рискованного земледелия» прибыль получить не мешают.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Наше хозяйство обладает хорошими мощностями по поливу искусственному, то есть орошение у нас дождевальными машинами. И это позволило получить хороший урожай именно на поливе.

Вот, один и тот же гибрид: один на поливе, второй без полива. Сейчас на поле мы убираем лук без полива, здесь урожайность – не выше 400 центнеров с гектара, на поливе за 600.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Несмотря на то что лук – культура высокорентабельная и заработать на ней можно хорошо, посевные площади в 2020-м под этот овощ в регионе сократились до 500 гектаров. Из-за непростой весны многие хозяйства просто не рискнули сеять культуру, требующую больших финансовых вложений: от посевного материала до обработок и подкормок.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Кроме того, экономика лука, как большинства овощей, напрямую зависит от наличия современного хранилища. Ведь к весне цена на витамины существенно подрастает.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Инна Арбузова, заведующая складом сельхозпредприятия «Брилево»:
В этом году мы закладку начали где-то 17 августа. На данный момент мы заложили уже около 2 тысяч тонн.

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

В хранилища хозяйства планируют заложить 5 тысяч тонн лука. При нынешней средней урожайности в 2020 году в Гомельской области могут получить урожай порядка 20 тысяч тонн этого овоща. К слову, помимо обеспечения национальной продовольственной безопасности для белорусских аграриев лук давно превратился в стабильную статью экспортных доходов.

Люди в материале: Александр Добриян, Александр Запарованный, Инна Арбузова

 
 
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Новости Беларуси. До 600 центнеров с гектара. В Гомельской области в разгаре заготовка лука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми массовую уборку...
 
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