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Караник: «Можете создавать объединения, активисты в которых станут на переговорную позицию»
Источник материала: Партизан
Владимир Караник посетил Гродненский медуниверситет — его alma mater
Встреча председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника с профессорско-преподавательским составом медицинского университета прошла в понедельник, 31 августа,
Во время встречи обсуждались как вопросы профессиональные, об оснащенности медицинских учреждений, о кадровом составе учреждений здравоохранения, так и вопросы, волнующие сегодня каждого жителя страны, говорится в сообщении на сайте ГрГМУ.
Владимир Караник отметил, что сейчас в стране достаточно сложная общественно-политическая обстановка, и подчеркнул, что к любым глобальным изменениям нужно всегда подходить взвешенно и конструктивно. Губернатор напомнил о том, что такие изменения решаются не через выходы на улицу, а путем создания общественных представительств, выражающих интересы граждан:
— Вы можете создавать как преподавательские, так и студенческие либо смешанные объединения, активисты в которых станут на переговорную позицию и будут представлять конструктивные, обоснованные в правовом поле требования, — сказал Владимир Степанович.
Кроме того, Владимир Караник ответил на интересующие преподавателей и сотрудников университета вопросы и подчеркнул, как приятно ему сегодня приходить в стены родной alma mater.
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Владимир Караник посетил Гродненский медуниверситет — его alma mater
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