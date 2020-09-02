ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Караник: «Можете создавать объединения, активисты в которых станут на переговорную позицию»

02.09.2020 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владимир Караник посетил Гродненский медуниверситет — его alma mater

 Встреча председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника с профессорско-преподавательским составом медицинского университета прошла в понедельник, 31 августа, пишет vgr.by



Во время встречи обсуждались как вопросы профессиональные, об оснащенности медицинских учреждений, о кадровом составе учреждений здравоохранения, так и вопросы, волнующие сегодня каждого жителя страны, говорится в сообщении на сайте ГрГМУ.


Владимир Караник отметил, что сейчас в стране достаточно сложная общественно-политическая обстановка, и подчеркнул, что к любым глобальным изменениям нужно всегда подходить взвешенно и конструктивно. Губернатор напомнил о том, что такие изменения решаются не через выходы на улицу, а путем создания общественных представительств, выражающих интересы граждан:

— Вы можете создавать как преподавательские, так и студенческие либо смешанные объединения, активисты в которых станут на переговорную позицию и будут представлять конструктивные, обоснованные в правовом поле требования, — сказал Владимир Степанович.

Кроме того, Владимир Караник ответил на интересующие преподавателей и сотрудников университета вопросы и подчеркнул, как приятно ему сегодня приходить в стены родной alma mater.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Караник посетил Гродненский медуниверситет — его alma mater
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика