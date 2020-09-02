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Неизвестные сообщили о взрывчатке на фарфоровом заводе в Добруше. Сейчас там работает милиция

02.09.2020 20:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на электронную почту Добрушского фарфорового завода пришло письмо на английском языке. В нем говорится, что на заводе находится взрывное устройство. Туда его якобы пронес и надежно спрятал завербованный помощник. И если он увидит подозрительную активность или участие полицейских, то дистанционно бомба будет приведена в действие, сообщает МВД.

— Чтобы этого не случилось, администрации завода предложено выплатить в биткоинах сумму, эквивалентную 80 тысячам долларов США. Срок — до конца рабочего дня, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На место происшествия выехали саперы. Эвакуация не проводилась. По окончании смены рабочие покинули предприятие. Для непрерывной работы печей осталась дежурная смена. Обследование территории завода продолжается.

 
 
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Сегодня на электронную почту Добрушского фарфорового завода пришло письмо на английском языке. В нем говорится, что на заводе находится взрывное устройство. Туда...
 
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