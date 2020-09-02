Intel представила процессоры 11-го поколения - пока только для ноутбуков

Источник материала: Tut.by

На онлайн-презентации 2 сентября Intel официально анонсировала Intel Core 11-го поколения для компактных ноутбуков. Высокопроизводительные модели с индексом H для игровых ноутбуков и десктопные версии появятся в первой половине 2021 года, пишет DTF .

Чипы Tiger Lake произведены по 10 нм техпроцессу и состоят из ядер Willow Cove и графической подсистемы Iris Xe на архитектуре Xe-LP (low-power). Производитель заявляет, что новая архитектура ядер позволяет достигать более высоких частот при меньшем напряжении.





Tiger Lake поддерживают память DDR4−3200 вплоть до 64 ГБ и LP-DDR4x-4266 до 32 ГБ — это значительный шаг вперед по сравнению с Ice Lake. Прямо в процессор интегрирован контроллер Thunderbolt 4 (он совместим с Thunderbolt 3 и отличается только количеством линий подключения).

Iris Xe состоит из 96 вычислительных блоков и 16 МБ собственного кэша. Встроенная графика делит оперативную память с остальной системой, но так как Tiger Lake поддерживает более быстрые модули, производительность ощутимо возросла в сравнении с Iris Plus.

Intel продемонстрировала слайд с играми, в которые можно будет играть на ноутбуках без дискретной видеокарты. В частности, The Witcher 3 преодолевает порог в 50 fps, GTA V — выше 60 fps, а киберспортивные дисциплины вроде CS: GO и Dota 2 уверенно держатся выше 100 кадров в секунду. Правда, на презентации не уточнили, при каких настройках графики снимали показания.





При обработке видео обещают двукратный прирост производительности по сравнению с процессорами Ice Lake 10-го поколения.





Почти все представленные сегодня процессоры имеют 4 ядра и 8 потоков, максимальные частоты варьируются от 3,3 ГГц до 4,3 ГГц при нагрузке на все ядра.

Модели Core i3 получили графику на старой архитектуре, и вдвое уменьшенный объем кэша, а две из трех моделей и вовсе двухъядерные. Модели Core i5 и Core i7 отличаются в основном частотами и количеством вычислительных блоков встроенной графики — полный набор из 96 блоков доступен только на Core i7.





Intel отмечает, что архитектура процессоров легко масштабируется — в будущем компания представит 8-ядерные модели, предназначенные для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций.