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Соседи: Россия охраняет власть Лукашенко. Литва приняла план поддержки белорусского народа

03.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Беларуси, сообщил в среду в Твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичус.



Цель плана, по его словам, «помочь пострадавшим от репрессий, оказать содействие белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда».

В прошлом месяце министр заявил о готовности предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях, пишет nv-online.info

«Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестокого обращения», — написал министр в Твиттере.

Накануне министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что власти страны разрешили воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву 64 гражданам Беларуси.

Советник министра Божена Заборовска-Зданович позже уточнила агентству BNS, что пока из всех получивших разрешение приехать лиц им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.

Кроме того, она сказала, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.
 
 
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Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Беларуси, сообщил в среду в Твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичус.
 
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