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«Мамам предоставляются существенные трудовые гарантии». Почему декретный отпуск в Беларуси – это не страшно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Социальная ориентированность государства – это то, что наверняка останется важной частью и обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы решили поговорить о том, какая поддержка оказывается родителям и многодетным семьям в нашей стране, и как эта помощь способствует увеличению рождаемости и уверенности в завтрашнем дне.
Екатерина Забенько, СТВ:
«100 % наших мам охвачены дородовым, послеродовым медицинским наблюдением»
Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Надо отметить, что пособие у нас по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет 35 % от средней заработной платы – это по уходу за первых ребенком и 40 % от средней заработной платы – по уходу за вторым ребенком.
Если мы, например, возьмем соседние с нами страны, допустим Россию, то там отпуск предоставляется тоже до трех лет, тем не менее оплачивается он в размере среднего заработка матери до полутора лет, после полутора – это уже какой-то минимальный размер пособия. Поэтому, конечно, вот эти условия – это очень важно.
«У нас сегодня система пособий предоставляет гарантированную поддержку в период отсутствия трудового дохода одного из родителей»
Возьмем семью, в которой уже есть ребенок старше трех лет и рождается следующий ребенок. Если мы суммарно сложим все пособия, которые семья получит – это единовременное пособие, это пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, это пособие на ребенка старше трех лет в период воспитания ребенка до трех лет – то есть семью как раз поддерживают в период, когда один из трудовых доходов родителей отсутствует на период ухода.
Так вот, если суммарно обобщить эти выплаты и пособия, то получится, что в первые 12 месяцев семья фактически будет получать около 950 рублей в месяц (если распределить вот эту поддержку).
Если в целом говорить о системе поддержки, то расходы консолидированного бюджета в прошлом году на поддержку семей с детьми составили около 4,5 миллиардов рублей. А если сюда приплюсовать расходы на бюджетные организации, которые сегодня предоставляют услуги семьям с детьми (допустим, центры социального обслуживания населения), то эта сумма увеличится практически в два раза. И общие расходы, так скажем, детского бюджета на семью с детьми у нас на сегодня составляют практически 8 % от ВВП – это достаточно существенная сумма.
Екатерина Забенько:
Марина Артеменко:
Я хочу сказать, что, конечно, помогают и помогают из разных источников, государственная помощь оказывается по нескольким направлениям. Прежде всего для многодетных семей у нас уже с 2012 года в рамках программы демографической безопасности предусмотрены выплаты – ежегодно к началу учебного года. Выплаты составляют до 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого школьника в семье. И задача такая, чтобы каждый ребенок из многодетной семьи не был забыт, чтобы все получили эту помощь. Уже в этом году практически к 1 сентября 95 % семей такую помощь получили.
Екатерина Забенько:
Уже фактически 18 тысяч семей досрочно использовали средства семейного капитала, 94 % из этих средств направлены на улучшение жилищных условий
Марина Артеменко:
Надо сказать, что у нас в стране сегодня, объединяя эти две программы, 90 тысяч семей имеют личные депозитные вклады, семейный капитал. Размер семейного капитала до 1 января 2020 года составлял 10 тысяч долларов США, а после – в новой программе семейного капитала – размер составляет 22 500 рублей. И сегодня уже фактически 18 тысяч семей досрочно использовали средства семейного капитала, и 94 % из этих средств направлены как раз таки на улучшение жилищных условий.
Екатерина Забенько:
Марина Артеменко:
Если еще говорить о гарантиях, то, конечно, надо заметить, что после того, как мама приступает к работе или, допустим, у нее заканчивается контракт в течение отпуска по уходу за ребенком, то наниматель обязан продлить с ней контракт до исполнения ребенку 5 лет. Еще очень важное дополнение, что этот отпуск может, по усмотрению семьи, разделяться между членами семьи: мама может часть этого отпуска предоставить папе или, в принципе, может отправить папу в такой отпуск.
Екатерина Забенько:
«Сегодня папа при рождении ребенка может написать заявление нанимателю и уйти в отпуск до двух недель в первые шесть месяцев после рождения ребенка»
Марина Артеменко:
Последняя норма Трудового кодекса – это кратковременный отцовский отпуск, то есть сегодня папа при рождении ребенка может написать заявление нанимателю и уйти в отпуск до двух недель в первые шесть месяцев после рождения ребенка. Такой отпуск пока предоставляется без сохранения заработной платы, но в коллективном договоре могут быть предусмотрены как оплата такого отпуска, так и более его длительная продолжительность.
Екатерина Забенько:
«Субсидии на погашение основного долга покрывают 95 % от суммы задолженности по кредиту – это для семей, в которых трое детей»
Марина Артеменко:
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«Мамам предоставляются существенные трудовые гарантии». Почему декретный отпуск в Беларуси – это не страшно?
Новости Беларуси. Социальная ориентированность государства – это то, что наверняка останется важной частью и обновленной Конституции, сообщили в программе...
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