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Вчера Европа, сегодня США подключились. Готовят санкции против властей Беларуси

02.09.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Госдепартамента Майк Помпео потребовал немедленного освобождения всех задержанных участников протестов в Беларуси и призвал официальный Минск прекратить насилие.


Как сообщает Reuters, Майк Помпео сообщил, что США и европейские партнеры вместе обдумывают вопрос о введении целевых санкций против всех причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщало, что санкции против властей Беларуси вместе обсуждают ЕС, Великобритания, США и Канада. Согласно источнику, санкции могут быть введены в ближайшем будущем.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Госдепартамента Майк Помпео потребовал немедленного освобождения всех задержанных участников протестов в Беларуси и призвал официальный Минск прекратить...
 
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