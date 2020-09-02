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Стало известно, кто будет арбитрами на матче Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании

02.09.2020 23:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны судейские назначения на матч Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обслуживать поединок доверено шведской бригаде арбитров. Главным является Кристоффер Карлссон. Помогать ему будут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде.

Стало известно, кто будет арбитрами на матче Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании

Напомним, что дуэль между белорусами и албанцами пройдет на стадионе «Динамо» в пятницу, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по минскому времени. Зрители на трибуны допущены не будут.

Люди в материале: Кристоффер Карлссон, Даниэль Густафссон, Макс-Робин Вильде

 
 
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Новости Беларуси. Стали известны судейские назначения на матч Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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