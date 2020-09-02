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Стало известно, кто будет арбитрами на матче Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны судейские назначения на матч Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обслуживать поединок доверено шведской бригаде арбитров. Главным является Кристоффер Карлссон. Помогать ему будут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде.
Напомним, что дуэль между белорусами и албанцами пройдет на стадионе «Динамо» в пятницу, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по минскому времени. Зрители на трибуны допущены не будут.
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Стало известно, кто будет арбитрами на матче Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании
Новости Беларуси. Стали известны судейские назначения на матч Лиги наций нового сезона между сборными Беларуси и Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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