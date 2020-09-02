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Задержаны телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Появилось видео задержания (обновлено)

03.09.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня задержали бывших телеведущих гостелевидения Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Об этом Onliner сообщили источники, близкие к окружению мужчин. На данный момент о местонахождении телеведущих информации нет.

В РУВД Минска такие граждане не доставлялись, в списках их нет, сказали Onliner в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не владеет информацией о задержании Дудинского и Кохно. Скорее всего, она будет получена к завтрашнему утру.

Напомним, накануне «Славянского базара» ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дениса в социальных сетях. Дмитрий Кохно был ведущим «Удачи в придачу» на телеканале ОНТ. В июне он публично высказал мнение о задержаниях в очередях к магазину Symbal.by, после чего его отстранили от эфира на телеканале.

Дополнено

Жена Дениса Дудинского Екатерина Раецкая рассказала в Facebook, что Денис и Дмитрий провели эту ночь на Окрестина. А супруга Кохно выложила в Instagram видео с моментом задержания Дмитрия. Вот как это было.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня задержали бывших телеведущих гостелевидения Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Об этом Onliner сообщили источники, близкие к окружению мужчин. На данный...
 
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