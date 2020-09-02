МИД Украины назвал бредом слова Лаврова об украинских боевиках в Беларуси

Источник материала: АФН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал бредом и плодом «нездоровой фантазии» заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовленных в Украине 200 боевиках-экстремистах для Беларуси.

«Даже не хочется комментировать этот бред», — написал Кулеба в facebook.

«200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моем российскому коллеге Сергею Лаврову», -отметил Кулеба.

Он заявил, что «Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси».

«Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларуси и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Москве обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси. Он заявил, что в Волынской области ведется подготовка экстремистов, 200 из них уже находятся в Беларуси.

«По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», - заявил Лавров.