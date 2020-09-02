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На прилегающих к площади Богушевича улицах из-за ремонта образуются заторы. Как едут автомобили?

03.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт на одной из самых загруженных магистралей столицы неизбежно приводит к проблемам с движением. В Мингорисполкоме рассматривался вопрос о проведении ремонтных работ на площади Богушевича и прилегающих к ней улицах в выходные. «Но, с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будни», — отметили в телеграм-канале «Минск. Официально». AUTO.TUT.BY посмотрел, что происходит там после окончания рабочего дня.


Для ремонта закрыли улицу Клары Цеткин от площади Богушевича до пересечения с Карла Либкнехта. На прилегающих к площади участках улицы Немига и проспекта Дзержинского ограничили движение до одной полосы в каждую сторону.

Если ехать по улице Немига в направлении проспекта Дзержинского, то движение замедляется после пересечения с Ленина. Автомобили собираются на перекрестке с улицами Городской Вал и Романовская Слобода.



Проблем на перекрестке добавляет большой поток машин, следующих по Романовской Слободе в сторону проспекта Независимости. Автомобили со всех сторон выезжают на центр перекрестка, сильно затрудняя движения и блокируя полосы для тех, кто двигается с перпендикулярных направлений.


Автомобилисты выезжают на центр перекрестка Немига - Романовская Слобода, блокируя движение

После пересечения с Романовской Слободой большой поток автомобилей уходит направо, на улицу Короля. И там попадает в пробку. Такой же по интенсивности поток двигается по Короля в сторону Немиги. В итоге улица оказывается полностью забита автомобилями. Правда, к 19.00 поток иссякает, и улица Короля освобождается.


В шесть часов вечера улица Короля забита машинами в обоих направлениях

Проблемы на улице Немига начинаются как раз от пересечения с Короля. Часть машин, в нарушение правил, уходит налево, на улицу Мясникова. В рабочие дни совершать там левый поворот можно только после 20.00.


Поворот налево хоть и запрещен, но этот знак многие игнорируют в стремлении объехать площадь Богушевича через ул. Мясникова

Автомобилисты, едущие из центра к площади Богушевича, стараются занять второй и третий ряды. Потому что через примерно 300 метров три полосы перед площадью сходятся в одну.




Непосредственно по площади Богушевича машины в сторону проспекта Дзержинского едут в два ряда, но потом их снова ждет сужение до одного. А потом — свободные полосы проспекта Дзержинского. Движение по проспекту Дзержинского в сторону центра тоже затруднено даже в вечернее время, но все же поток машин гораздо меньше. Сервис «Яндекс. Пробки» не фиксирует там серьезных заторов в это время.



Начиная примерно с 17.30 на «Яндекс. Картах» черным был отмечен участок улицы Клары Цеткин от площади Мясникова до площади Богушевича. При движении со стороны Мясникова проехать можно только направо, в сторону Немиги. К этому потоку добавляются автомобили, следующие со стороны проспекта Дзержинского. Сразу за площадью Богушевича оба потока упираются в единственную полосу.


Три ряда машин, едущих со стороны вокзала, поворачивают направо на площади Богушевича и упираются в единственный ряд

В итоге на участке от площади Богушевича до перекреста с Городским Валом движение тоже затруднено. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать альтернативные пути объезда — улицу Железнодорожную, 1-е и 2-е транспортное кольцо, а также иные улицы.

Напомним, утром 2 сентября из-за ремонта площади Богушевича на проспекте Дзержинского образовалась многокилометровая пробка.

 
Теги: Минск
 
 
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Ремонт на прилегающих к площади Богушевича улицах хотели делать в выходные дни. Но решили перенести на будние. В результате в часы пик там собираются приличные...
 
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