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Меркель: Навального хотели заставить замолчать

03.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Специалисты лаборатории бундесвера предоставили четкий результат анализа: Алексей Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению", - заявила Меркель в среду, 2 сентября, в Берлине, передает DW.

То, что для нападения на политика использовался именно такой яд, несколькими часами ранее подтвердили эксперты бундесвера. По словам главы правительства Германии, результаты анализа, проведенного в спецлаборатории бундесвера, делают очевидным, что Навальный стал жертвой преступления. "Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жестким образом", - отметила канцлер. Она пожелала родным Навального сил, а самому политику - скорейшего выздоровления.

Российскому послу сообщили в МИД о результатах исследования, добавила Ангела Меркель. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем ", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство".

По ее словам, Германия сообщит о результатах анализов Навального партнерам в ЕС и НАТО, после чего будет принято совместное решение о реакции на эту ситуацию. "Мир ждет ответов", - сказала Меркель, добавив, что преступление против Алексея Навального было направлено против прав и ценностей, которые защищает Германия.

 
 
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"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление российского оппозиционера Алексея Навального...
 
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