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Колесникова: Посольство РФ в Минске не хочет контактировать с Координационным советом
Источник материала: АФН
Координационный совет несколько раз пытался связаться с послом России в Беларуси г-н Мезенцевым, однако члены совета не получили пока никакого ответа.
Об этом сообщила в эфире «Эхо Москвы» член президиума Координационного совета Мария Колесникова.
По ее словам, в посольстве сказали, что «послания дошли», и «скоро будет ответ». Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. По ее словам, единственный, кто толкает республику назад – это Александр Лукашенко.
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Координационный совет несколько раз пытался связаться с послом России в Беларуси г-н Мезенцевым, однако члены совета не получили пока никакого ответа.
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