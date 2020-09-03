Колесникова: Посольство РФ в Минске не хочет контактировать с Координационным советом

Источник материала: АФН

Координационный совет несколько раз пытался связаться с послом России в Беларуси г-н Мезенцевым, однако члены совета не получили пока никакого ответа.

Об этом сообщила в эфире «Эхо Москвы» член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

По ее словам, в посольстве сказали, что «послания дошли», и «скоро будет ответ». Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. По ее словам, единственный, кто толкает республику назад – это Александр Лукашенко.