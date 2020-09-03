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Директор НИИ экономики: призывы к неуплате налогов и ЖКУ - социально-экономическая диверсия

03.09.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

"Призывы к забастовкам, неуплате налогов и коммунальных платежей направлены на разрушение сложившейся экономической системы в стране, на то, чтобы посеять хаос. Это прямая социально-экономическая диверсия. Если подобные призывы кто-то поддержит, это может привести к сокращению доходов бюджета и росту расходов на дотирование коммунальных служб. Это серьезно затруднит работу бюджетных организаций, прежде всего учреждений образования и здравоохранения. Это наши дети не смогут полноценно учиться. Это к нам не успеет доехать скорая помощь. Это в нашем доме не вывезут мусор и отключат горячую воду или отопление. Видимо, тех, кто озвучивает подобные призывы, это не волнует", - сказал Василий Гурский.

Василий Гурский подчеркнул, что подобные призывы - далеко не безобидная риторика. "Это серьезное оружие, способное нанести существенный урон нашей экономике и нам самим, - заявил он. - Здравомыслящим людям вне зависимости от политических убеждений нужно сохранить чувство ответственности за свою семью и за свою страну. Порядок в государстве необходимо сохранить любой ценой. Только в условиях порядка можно разобраться в сложившейся ситуации, найти конструктивный способ решения назревших проблем".

Василий Гурский забыл сказать, что в условиях ТАКОГО порядка, когда власть не желает слышать людей и сама даже не думает соблюдать закон, кроме протеста и акций гражданского неповиновения у народа средств заставить с собой считаться просто не остается. 
 
 
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Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.
 
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