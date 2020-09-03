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В Минске задержаны популярные телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский
03.09.2020 09:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: wedby.me
Причины задержания пока неизвестны. Оба шоумена высказывались с критикой действий силовиков во время задержаний возле магазина Symbal.by и лишились работы на телевидении.
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Жена Дмитрия Кохно
Дмитрий Кохно вел на белорусском телевидении передачу «Удача в придачу». Эмоционально высказавшись на тему задержаний у магазина Symbal.by в июле, шоумен лишился эфиров. Дмитрий также обращался в соцсетях к коллегам и призывал тех, «не может нормально спать по ночам», «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться.
Аналогичная история произошла с Денисом Дудинским. Выразив свое мнение по поводу действий силовиков, он был отстранен от ведения «Славянского базара», а потом и вовсе уволен с телевидения.
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Причины задержания пока неизвестны. Оба шоумена высказывались с критикой действий силовиков во время задержаний возле магазина Symbal.by и лишились работы на...
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