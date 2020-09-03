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В Минске задержаны популярные телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский

03.09.2020 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: wedby.me

Причины задержания пока неизвестны. Оба шоумена высказывались с критикой действий силовиков во время задержаний возле магазина Symbal.by и лишились работы на телевидении.

3 сентября супруга Дениса Дудинского - Катерина Раецкая - опубликовала пост с комментариями по поводу произошедшего. Она сообщила, что Денис с товарищем провел ночь «на передержке» на Окрестина. По предварительной информации, дело Дудинского будет слушаться в суде Центрального района.


Жена Дмитрия Кохно также высказалась по поводу произошедшего. Она опубликовала видео, на котором видно, как задерживали ее супруга. "Вот так это было... с криками: «лицом в пол!!!» и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему", - прокомментировала Надежда размещенное видео.

Дмитрий Кохно вел на белорусском телевидении передачу «Удача в придачу». Эмоционально высказавшись на тему задержаний у магазина Symbal.by в июле, шоумен лишился эфиров. Дмитрий также обращался в соцсетях к коллегам и призывал тех, «не может нормально спать по ночам», «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться.

Аналогичная история произошла с Денисом Дудинским. Выразив свое мнение по поводу действий силовиков, он  был отстранен от ведения «Славянского базара», а потом и вовсе уволен с телевидения.

 
 
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Причины задержания пока неизвестны. Оба шоумена высказывались с критикой действий силовиков во время задержаний возле магазина Symbal.by и лишились работы на...
 
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