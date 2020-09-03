Помпео потребовал от властей Беларуси освободить задержанного политтехнолога Шклярова

Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru





Помпео заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси.





— Белорусы заслуживают право выбирать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов, — отметил госсекретарь США.





Он также потребовал немедленного прекращения насилия в отношении них и освобождения всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова.





Госсекретарь также рассказал, что США тесно координируют свои действия с европейскими партнерами и вместе рассматривают серьезные адресные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.





Виталия Шклярова, напомним, задержали 29 июля в Гомеле . Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.





ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.









Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.





Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Депутаты бундестага обратились с открытым письмом на имя Александра Лукашенко с тем же призывом.





Белорусские правозащитники признали Виталия Шклярова политзаключенным.

