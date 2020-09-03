Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Газификация агрогородков и деревень продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа уже охватила более 3 тысяч населенных пунктов.

Так, в Белыничах после реконструкции открылась станция газоснабжения.









Здесь внедрили новейшие энергоэффективные технологии, которые позволят значительно снизить потребление энергоресурсов и затрат на них. Благодаря «умной базе» можно не только контролировать процессы потребления ресурсов, но и удаленно управлять ими.





Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:

Министерству энергетики необходима сбалансированность интересов всех наших производителей энергоресурсов. Сегодня для нас такой оптимум баланса, когда мы используем местные топливно-энергетические ресурсы, газ, когда мы используем электроэнергию, которую будет производить атомная электростанция, во всех отраслях нашей промышленности. И мы, конечно, эту задачу решаем комплексно. Здесь для конечного потребителя должна быть прежде всего надежность, бесперебойность и доступность этих энергоресурсов по всем своим характеристикам.





Станция газоснабжения оборудована также новыми гаражами и заправками. Объект будет обслуживать более 10 тысяч человек.