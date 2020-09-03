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Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Газификация агрогородков и деревень продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа уже охватила более 3 тысяч населенных пунктов.
Здесь внедрили новейшие энергоэффективные технологии, которые позволят значительно снизить потребление энергоресурсов и затрат на них. Благодаря «умной базе» можно не только контролировать процессы потребления ресурсов, но и удаленно управлять ими.
Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:
Станция газоснабжения оборудована также новыми гаражами и заправками. Объект будет обслуживать более 10 тысяч человек.
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Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения
Новости Беларуси. Газификация агрогородков и деревень продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа уже...
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