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Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

03.09.2020 10:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Газификация агрогородков и деревень продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа уже охватила более 3 тысяч населенных пунктов.

Так, в Белыничах после реконструкции открылась станция газоснабжения.

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

Здесь внедрили новейшие энергоэффективные технологии, которые позволят значительно снизить потребление энергоресурсов и затрат на них. Благодаря «умной базе» можно не только контролировать процессы потребления ресурсов, но и удаленно управлять ими.

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:
Министерству энергетики необходима сбалансированность интересов всех наших производителей энергоресурсов. Сегодня для нас такой оптимум баланса, когда мы используем местные топливно-энергетические ресурсы, газ, когда мы используем электроэнергию, которую будет производить атомная электростанция, во всех отраслях нашей промышленности. И мы, конечно, эту задачу решаем комплексно. Здесь для конечного потребителя должна быть прежде всего надежность, бесперебойность и доступность этих энергоресурсов по всем своим характеристикам.

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

Станция газоснабжения оборудована также новыми гаражами и заправками. Объект будет обслуживать более 10 тысяч человек.

Люди в материале: Ольга Прудникова

 
 
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Новости Беларуси. Газификация агрогородков и деревень продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа уже...
 
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