Правда глаза колет: как власть брутально расправляется с журналистами

Вадим выполнял редакционное задание, он фотографировал происходящее на месте мемориала убитого Тарайковского. Накануне днем там реагентами засыпали надпись на асфальте «Не простим».





Пришедшие вечером люди пытались убрать техническую соль. Вадим только успел сообщить в редакцию, что прибыл на место. Буквально через несколько минут в редакцию сообщили, что журналиста жестко задержали так называемые сотрудники милиции.





— Подъехали автозак, бусик и милицейская машина. Люди стали разбегаться. Я забежала на горку, обернулась, а вашего журналиста схватили двое. Перед этим он упал, не знаю — споткнулся сам или они подножку поставили. Они заломали назад ему руки и быстро повели, — рассказала свидетель задержания.





Вот такое фото прислали читатели. Буквально через несколько минут Вадима задержали.













Еще одна свидетель задержания говорит, что Вадим Замировский фотографировал детей, которые совочками в детские ведерки собирали рассыпанную на асфальте соль, когда на него налетели силовики.





— Меня сотрудник милиции попросил отойти, и когда я выглянула из-за его плеча, фотографа уже уводили под руки.





Отметим, что Вадим Замировский был в синем жилете с надписью «Пресса» и бейджем TUT.BY.





Силовики возили Замировского по городу минут сорок. Вот что рассказал о своем задержании сам Вадим:





— Налетели со спины, сбили с ног, закинули в белый бус. Там побили, обыскали, забрали флешки и высадили в Сухарево.



