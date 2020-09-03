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IT-страна – всё. На топ-менеджера PandaDoc завели уголовное дело – до 12 лет тюрьмы

03.09.2020 10:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера в офисе всемирноизвестной PandaDoc люди из ДФР провели обыск. Также обыски проходили в домах сотрудников компании. В том числе, четыре человека в штатском пришли к топ-менеджеру компании Виктору Кувшинову. 

После обыска Виктор перестал выходить на связь. Из квартиры пропал его компьютер. Позже супруга Виктора узнала, что его и других ребят из PandaDoc увезли в ИВС на Окрестина. Сегодня адвокат сообщил, что против Виктора завели уголовное дело по статье 210 УК — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». В зависимости от части статьи наказание может составить до 12 лет колонии.

Напомним, про визит госконтроля вчера высказался сооснователь и CEO PandaDoc Микита Микадо: «К нам пришел ДФР. Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников дома сегодня был обыск. Кого-то забрали и о местонахождении этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали «в белую». Все, что происходит, является политическими репрессиями». 

Микита называет дело политическим, так как уже несколько недель лично он помогает силовикам найти новую работу – в рамках проекта Protect Belarus. 

 
 
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Вчера в офисе всемирноизвестной PandaDoc люди из ДФР провели обыск. Также обыски проходили в домах сотрудников компании. В том числе, четыре человека в штатском пришли...
 
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