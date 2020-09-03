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Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Агрогородок Дивин готовится к фестивалю тружеников села «Дожинки-2020» в Брестской области. Сейчас в поселке идет масштабное благоустройство. Праздник пройдет 12 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центр агрогородка изменился до неузнаваемости: тротуары, велодорожки, обновленный парк. Для малышей появился детский городок. А школьники получат собственную воркаут площадку. Похорошели фасады зданий. Навели лоск и в самих многоквартирных домах и на частных подворьях. Завершился масштабный ремонт социальных объектов – детского сада и школы. На очереди – больница.
Ольга Пасюк, жительница агрогородка Дивин:
Александр Дейко, заведующий Дивинской участковой больницей:
В центре Дивина гостей уже готовы встречать деревянные персонажи Леликовской свадьбы. Обряд занесен в список историко-культурного наследия Беларуси.
В праздничный день в Дивине развернутся концертные площадки. Гости также смогут отведать вкусности из нового урожая и посетить город мастеров.
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Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»
Новости Беларуси. Агрогородок Дивин готовится к фестивалю тружеников села «Дожинки-2020» в Брестской области. Сейчас в поселке идет масштабное благоустройство....
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