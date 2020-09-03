Латвия объявила о начале переговоров с ИИХФ о переносе ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что на заседании правительства обсуждалось письмо в Международную федерацию хоккея, где его страна призовет ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси в другое государство, передает belarushockey.



Фото с сайта delfi.lv

По словам премьер-министра, позиция правительства не изменилась.

«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе одной части чемпионата из белорусской столицы в другое место», — сказал Кариньш.

Ранее Кариньш пояснил, что Латвия хочет провести чемпионат мира 2021 года в Риге, однако, учитывая ситуацию в Беларуси, премьер-министр не видит возможности, чтобы Латвия могла принять этот чемпионат вместе с Беларусью.

«Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси. Если федерация [ИИХФ] откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года», — подчеркнул Кариньш.