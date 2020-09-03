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Лукашенко сменил руководство силовых ведомств, оставил Караева
Источник материала: АФН
Лукашенко провел кадровую перестановку руководителей силовых ведомств, удовлетворив наконец-то отставку главы Совбеза Андрея Равко, а также отправив в отставку Вакульчика с поста главы КГБ Беларуси..
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Лукашенко провел кадровую перестановку руководителей силовых ведомств, удовлетворив наконец-то отставку главы Совбеза Андрея Равко, а также отправив в отставку...
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