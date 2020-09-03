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МВД сообщает о задержании 24 человек в ходе протестных акций в Беларуси 2 сентября

03.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В протестных акциях в Беларуси 2 сентября участвовало около тысячи человек, из них 24 задержано, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что «несанкционированные массовые мероприятия» были зафиксированы в восьми населенных пунктах в четырех областях страны.

Среди задержанных, по данным МВД, трое студентов. До рассмотрения административных протоколов в суде «в места содержания задержанных» водворены 16 человек.

 
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В протестных акциях в Беларуси 2 сентября участвовало около тысячи человек, из них 24 задержано, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
 
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