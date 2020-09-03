Белорусские IT-разработчики в пять раз чаще стали искать работу в России

Источник материала: Ежедневник

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Но больше все же ориентируются на ЕС.

Число запросов на поиск работы в России из-за политической нестабильности в стране выросло в пять раз и составляет до четверти всех запросов на работу в российской IT-сфере, пишет Коммерсантъ со ссылкой на рекрутинговые компании. Отмечается, что до президентских выборов в в Беларуси эта доля не превышала 5%.

Официально в белорусских IT-компаниях о планах по релокации пока не говорят, но интерес к переезду подтверждают их сотрудники, опрошенные Коммерсантом. Один из собеседников издания полагает, что в целом около 70% белорусских разработчиков сейчас задумываются о поиске работы за границей.

Этому способствуют не только политический кризис и беспорядки, но и давление именно на IT-компании.

Напомним, что после президентских выборов в минских офисах «Яндекса» и Uber побывали силовики. 2 сентября стало известно, что сотрудники ДФР проводят обыски в минском офисе PandaDoc, основанной в США выходцами из Беларуси.

Рассматривать переезд белорусских разработчиков заставляют и опасения по поводу возможного закрытия в стране платежной платформы Payoneer, через которую многие из них традиционно получают зарплату в валюте, отмечают в российские рекрутеры. С 27 мая Payoneer уже остановила работу с картами пользователей из России, продолжив работать на белорусском рынке.

Источники Коммерсанта подтверждают, что IT-специалисты ищут работу и в России, но большинство все же ориентируются в основном на ЕС. В первую очередь белорусские IT-специалисты рассматривают переезд в Литву, Эстонию и Польшу, отмечает управляющий директор инвесткомпании founders.ai, работающей в том числе в Беларуси, Михаил Румянцев. В ЕС и на Украине, по его словам, уже предлагают возможность релокации для белорусских IT-инженеров.

Временно переезжать уже приходится, говорит HR-директор международной IT-компании Softeq, один из офисов которой находится в Минске, Сергей Мустафаев. Перебои с доступом в сеть потребовали вывода части проектных команд за пределы страны, риску подверглось и благополучие сотрудников: двоим из них в результате задержаний понадобилась медицинская и юридическая помощь, еще нескольким — психологическая поддержка, все это оплатила компания. Центр разработки и численность сотрудников в Минске будут сохраняться, но происходящее заставило компанию планировать открытие новых центров раньше намеченных сроков, говорит господин Мустафаев.

Парк высоких технологий, созданный в Белоруссии, давал очень выгодные условия для развития бизнеса и стал мощнейшим фактором роста IT-отрасли в стране, подтверждает гендиректор Avanpost Андрей Конусов. На какой-то момент Минску удалось построить имидж Кремниевой долины на постсоветском пространстве, согласен основатель SuperJob Алексей Захаров. Но именно белорусских IT-компаний в стране не так много, а российским, базирующимся в Минске, будет нетрудно вернуться.

Но в России весьма спорный инвестиционный климат и не совсем понятные правила игры, шансов, что белорусские айтишники будут массово мигрировать именно сюда, немного, полагает Андрей Конусов. По его словам, белорусские компании оценивают ситуацию, многое будет зависеть от развития событий и того, приобретет ли давление на независимые IT-компании системный характер. «Если режим останется, то про IT, скорее всего, можно будет забыть: потеря части экономики — не угроза для тех, кто убивает людей»,— категоричен Михаил Румянцев. В целом же «упаднических настроений» в IT-сфере, по его словам, пока нет, разработчики — мобильная группа населения, которая сможет перейти в «серую зону» и работать неофициально.