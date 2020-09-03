«На днях Тихановскую назвали «красивым сарафаном». Мнение о том, что женщин дискриминируют, как и раньше

Источник материала: Tut.by

В последнее время многие восхищаются белорусскими женщинами — и есть за что. Но, с другой стороны, происходящие в Беларуси события в очередной раз ярко иллюстрируют, что женщин все еще не готовы воспринимать всерьез. Об этом рассуждает колумнист Анастасия Шунто.

Сколько было сказано о том, что постояли, цветочками помахали, а толку-то? Теперь идите назад к плите. Сколько появилось шуток насчет того, что женщинам удалось обойти ОМОН благодаря своей бестолковости, неорганизованности и полному отсутствию логики? Разве не унизительно утверждать, что наше главное оружие — «бабий визг»?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Геннадий Зюганов на днях назвал Светлану Тихановскую красивым сарафаном : «Ее выставляют, как красивый сарафан, она им зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски». Понятно, что его мнение, как говорится, очень важно для нас. Но оно же и правда отражает мышление определенного слоя людей.

В России на днях опубликовали результаты исследований аналитического центра, которые показали, что успех ассоциируется исключительно с мужчинами. По мнению респондентов, 83% успешных людей оказались мужчинами, причем в политике мужских имен оказалось 96%, в бизнесе — 99%. Редкие женские имена фигурировали в шоу-бизнесе, блогосфере, искусстве, журналистике.

По сути, ведь нет ничего удивительного в том, что Светлану Тихановскую называют «домохозяйкой» — именно в пренебрежительном, уничижительном значении. Она могла бы быть кем угодно — экономистом, финансистом, юристом, успешным и опытным политиком (да и педагог вообще-то ничуть не хуже) — ее бы все равно называли «домохозяйкой», которая «молчала бы уже». Для этого ей достаточно быть просто женщиной. Просто потому что так устроен наш наглухо патриархальный мир.



Фото: Вадим Замировский

Именно поэтому Мария Колесникова отгребает и за улыбки как признак самопиара и несерьезности — все вам, девочки, хихоньки-хаханьки да селфи. И за отчего-то так раздражающую всех красную помаду.

Это как если бы политика-мужчину постоянно критиковали за то, например, что он всегда носит синий пиджак и густые усы. И называли его «красивыми штанами». Для женщин все это норма: Меркель осуждают за отсутствие маникюра, Анну Смилевич (экс-председательницы «Молодежи БНФ») — за слишком густые брови.

И это еще так случилось, что самые обсуждаемые героини последних месяцев — женщины объективно, конвенционально симпатичные, поэтому ни Марии, ни Светлане, ни Веронике ни разу не прилетело традиционное: «А что им еще с такой-то внешностью остается?».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем, — известная фраза из фильма «Гараж».

Фильм 1979-ого года, а мы по-прежнему полагаем, что счастливая в личной жизни женщина не полезет в активизм.

Недавно видела комментарий: «Жалкое зрелище, когда взрослые женщины лезут в революцию». Господи, в одной простой фразе автор слету собрала тройное дискриминационное бинго.

Во-первых, сексизм. Отрицание самого факта, что женщины могут иметь и даже — о боже — активно проявлять свою гражданскую позицию. Мнение, что вся эта «политика не для них», априори опускает нас на ступеньку ниже в условной иерархической лестнице и отбрасывает обратно к плите. Во-вторых, эйджизм. Акцентирование внимание на слове «взрослые». То есть после определенного возраста ты вроде как уже не совсем полноценный член общества, тебе должно быть стыдно делать те или иные вещи. Лучше тихо маринуй на даче огурцы, а не вот это вот всё. В-третьих, с учетом того, что комментарий писала женщина, налицо ярчайший пример мизогинии. И мне нельзя, и вам не позволю.

Да, мы женщины. Мы женщины — взрослые и не очень, мамы и дочери, замужние и не очень, домохозяйки и бизнесменши, феминистки и не очень. Мы гражданки Республики Беларусь. И мы не ниже, и не выше. Мы все равны в наших правах. И хотим, чтобы это было не только на бумаге.

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