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Деньги на пропаганду режима: бренды возвращают рекламу на госТВ
Источник материала: Партизан
Вскоре после выборов и с началом гражданских протестов с беларуских телеканалов практически исчезла реклама: бренды приостанавливали кампании по ряду причин, чаще всего не озвучивая их публично.
Но к началу сентября рекламные паузы снова оживляются, прежде всего, со стороны производителей товаров для детей в рамках подготовки детей к школе.
- В начале действительно была приостановка размещения рекламы, причем и у некоторых беларуских рекламодателей, и у международных транснациональных компаний. Сейчас есть тренд на возвращение в самое ближайшее время, мы это обсуждаем с крупными рекламодателями, но конкретные компании озвучивать я бы не хотел. Могу только сказать, что до конца месяца все, кто снял рекламу, вернутся в эфир, может быть за редким исключением. Но мне пока о таких исключениях не известно.
- Со всеми еще только идут переговоры?
- Нет, уже есть компании, которые вернулись с рекламой.
- При возвращении компании обозначают каналы и передачи, в которых они не хотели бы размещаться?
- По каналам изменений нет: если в начале года был заключен контракт на определенные каналы, то по ним же и происходит и восстановление рекламных кампаний. Что касается неразмещения в некоторых передачах, то такие моменты в обсуждении есть - у каждого есть свои пожелания.
- Есть ли здесь закономерности? Скажем, никто не хочет размещаться в новостях...
- Нет. Можно видеть и по эфиру, и по мониторингу - рекламные блоки в новостях есть, в том числе реклама и от международных компаний.
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Вскоре после выборов и с началом гражданских протестов с беларуских телеканалов практически исчезла реклама: бренды приостанавливали кампании по ряду причин,...
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