Власти подготовили проект указа о зарплатах. Что хотят изменить

Источник материала: Tut.by

Власти подготовили проект указа «О мерах по защите прав работающих», он есть в распоряжении FINANCE.TUT.BY. Согласно этому документу, тем, кому не выплачивают зарплату 15 календарных дней, могут разрешить не выходить на работу. Если же работу приостановить нельзя, за каждый день просрочки, начиная с 16-го, работник получит денежную компенсацию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В проекте документа сказано, что если выплата зарплаты задержана на срок более 15 рабочих дней, работник может приостановить работу до ее выплаты. Об этом нужно письменно известить нанимателя за один день. В это время работник может отсутствовать на своем рабочем месте и работать где-то по совместительству полный рабочий день, при этом на основном месте за ним сохраняется средний заработок.

Наниматель, в свою очередь, должен будет известить работника о дне выплаты зарплаты письмом с уведомлением не позднее чем за два дня до ее выплаты. После выплаты зарплаты в полном объеме работник обязан будет выйти на работу не позднее следующего дня.

При этом власти планируют составить перечень работ, на которых приостановка работы в случае невыплаты зарплаты не допускается. На них, в случае задержки зарплаты на 15 календарных дней, начиная с 16-го дня, работники будут получать компенсацию в размере 3% тарифной ставки (оклада) за каждый день задержки.

Нововведения планируются и для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Для них будет установлен минимальный размер выплаты за каждый день действия гражданско-правового договора — не менее 1/30 минимальной зарплаты в стране.

Кроме того, власти хотят запретить заключать гражданско-правовые договоры в тех случаях, если в штатном расписании есть должности, тарифно-квалификационные характеристики которых содержат аналогичные трудовые функции. Также гражданско-правовые договоры нельзя будет заключить с двумя и более гражданами для выполнения одинаковых работ или оказания одинаковых услуг. За нарушения этих требований нанимателя оштрафуют.

А Департаменту госинспекции труда Минтруда хотят дать возможность получать от банков информацию о выплате зарплат.

По данным Департамента государственной инспекции труда, за январь-июнь 2020 года в крупных и средних организациях было допущено 386 фактов просроченной задолженности по зарплатам. За тот же период сотрудники департамента выявили 713 нанимателей, которые допустили нарушение сроков выплаты зарплат. За необеспечение своевременной выплаты зарплат к ответственности были привлечены 994 юрлица и 964 должностных лица нанимателей. Они заплатили штрафы на общую сумму 276 тысяч и 98 тысяч рублей соответственно.