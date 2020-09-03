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Теперь все матчи чемпионата Беларуси будут проходить со зрителями
Источник материала: Tut.by
Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что матчи чемпионата Беларуси будут проходить со зрителями,
— Вы ведь видели, что и финал женского Кубка Беларуси, и матч мужского Кубка «Крумкачы» — «Динамо» (Минск) уже проходили с болельщиками. Дальше также все матчи будут проходить со зрителями. А что касается национальных сборных, все уже, наверное, привыкли играть при пустых трибунах. Но тем не менее поле ведь свое — домашние стены должны помогать, — сказал Базанов.
Напомним, после президентских выборов 9 августа был перенесен тур чемпионата, матчи 22-го тура прошли без зрителей, также без зрителей прошли матчи во всех остальных лигах, включая дублеров. АБФФ не называло причин такого решения.
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