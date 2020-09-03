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Беспредел в законе: на топ-менеджера PandaDoc завели дело - до 12 лет тюрьмы

03.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 сентября домой к Виктору Кувшинову, одному из топ-менеджеров компании PandaDoc, руководство которой ранее заявило о финансовой поддержке уволившихся силовиков и педагогов, пришли четыре человека в штатском.

Беспредел в законе: на топ-менеджера PandaDoc завели дело - до 12 лет тюрьмы
во время обыска у Виктора Кувшинова
Сегодня, 3 сентября, его жена, Александра Дикан, сообщила в Instagram, что на Виктора завели уголовное дело по статье 210 УК РБ.

Напомним, что 2 сентября в минский офис PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Примерно в шесть вечера они ушли, но двое сотрудников компании — директор минского офиса Дмитрий Рабцевич и менеджер по продукту Виктор Кувшинов — остались в ДФР.

В сториз в своем профиле в Instagram Александра рассказала, что «вчера ребят не отпустили, завезли в ИВС на Окрестина, мы были там до полдвенадцатого, у ДФР, так их не дождались».

— Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят, — сообщила Александра.

Статья 210 УК РБ — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Ч. 4 статьи подразумевает хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. 

Наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В разговоре с журналистом TUT.BY Александра пояснила, что вчера «забрали семь человек, четверо остаются под охраной» и что дело завели в Департаменте финансовых расследований.

В Комитете госконтроля отказались комментировать ситуацию.

Что произошло 2 сентября?


— Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают, — рассказал тогда сооснователь компании Микита Микадо, который сам сейчас находится за границей. —  Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают.


Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, говорил, что при сохранении нынешнего политического режима планирует вывезти бизнес за пределы Беларуси — а также предлагал варианты помощи (в том числе материальные) силовикам, которые хот волиться из системы правоохранительных органов. 

В своем профиле в Facebook Микадо недавно заявил, что уже поступили 594 подобные заявки.

Виктор Кувшинов оказывал помощь педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов — помогал подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. 

В июле 2020 года Виктор был задержан бойцами ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико

Позже он оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.
 
Теги: Минск
 
 
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2 сентября домой к Виктору Кувшинову, одному из топ-менеджеров компании PandaDoc, руководство которой ранее заявило о финансовой поддержке уволившихся силовиков и...
 
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