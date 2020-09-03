Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Источник материала: Onliner

Актер Михаил Ефремов заявил сегодня в суде, что признает вину в смертельной аварии, которая произошла на Садовом кольце в Москве. Прокурор на прениях сторон заявила, что вина актера доказана, пишет ТАСС .

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — заявил Ефремов перед прениями сторон, не уточнив деталей. Обвинитель сочла доказанной вину Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом. «Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», — сказала гособвинитель.

По словам прокурора, Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар Ulyss. «Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве», — подчеркнула представитель обвинения. По ее словам, артист также допустил ряд нарушений ПДД, в том числе превышение скорости. «В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения», — сказала гособвинитель.

Ранее артист уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался под давлением адвоката, заявившего, что нашел доказательства невиновности актера. Кроме того, Ефремов в суде заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда не садился. По его словам, он на 80% уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье, и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память.

Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.