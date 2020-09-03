В Минске заработал еще один автоцентр Lada

Источник материала: Onliner

Третьего сентября под шумок переворачивающихся календарей белорусский импортер Lada открыл третий технологический автоцентр в Минске. Шоурум распахнул двери на проспекте Дзержинского в здании, где уже продаются Renault и Mitsubishi.





Сеть современных автоцентров Lada в Беларуси уже насчитывает 11 салонов. Открытием третьей дилерской точки в Минске импортер стал ближе к клиентам Московского, Октябрьского и Ленинского районов столицы. Кроме того, удобно будет покупателям Lada, приезжающим в Минск с дзержинского и слуцкого направлений.





Как сообщили представители импортера, в новом автоцентре можно будет покупать, обслуживать и ремонтировать машины Lada. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, а на фирменной СТО насчитывается 15 постов. У салона есть собственный склад запчастей и доступ ко всем программам поддержки покупателей новых Lada.