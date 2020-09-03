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В Минске заработал еще один автоцентр Lada
Источник материала: Onliner
Третьего сентября под шумок переворачивающихся календарей белорусский импортер Lada открыл третий технологический автоцентр в Минске. Шоурум распахнул двери на проспекте Дзержинского в здании, где уже продаются Renault и Mitsubishi.
Сеть современных автоцентров Lada в Беларуси уже насчитывает 11 салонов. Открытием третьей дилерской точки в Минске импортер стал ближе к клиентам Московского, Октябрьского и Ленинского районов столицы. Кроме того, удобно будет покупателям Lada, приезжающим в Минск с дзержинского и слуцкого направлений.
Как сообщили представители импортера, в новом автоцентре можно будет покупать, обслуживать и ремонтировать машины Lada. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, а на фирменной СТО насчитывается 15 постов. У салона есть собственный склад запчастей и доступ ко всем программам поддержки покупателей новых Lada.
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Третьего сентября под шумок переворачивающихся календарей белорусский импортер Lada открыл третий технологический автоцентр в Минске. Шоурум распахнул двери на...
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