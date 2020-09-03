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В Минске заработал еще один автоцентр Lada

03.09.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Третьего сентября под шумок переворачивающихся календарей белорусский импортер Lada открыл третий технологический автоцентр в Минске. Шоурум распахнул двери на проспекте Дзержинского в здании, где уже продаются Renault и Mitsubishi.

В Минске заработал еще один автоцентр Lada

Сеть современных автоцентров Lada в Беларуси уже насчитывает 11 салонов. Открытием третьей дилерской точки в Минске импортер стал ближе к клиентам Московского, Октябрьского и Ленинского районов столицы. Кроме того, удобно будет покупателям Lada, приезжающим в Минск с дзержинского и слуцкого направлений.

В Минске заработал еще один автоцентр Lada

Как сообщили представители импортера, в новом автоцентре можно будет покупать, обслуживать и ремонтировать машины Lada. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, а на фирменной СТО насчитывается 15 постов. У салона есть собственный склад запчастей и доступ ко всем программам поддержки покупателей новых Lada.

LADA Vesta I Люкс амт R line, 2018 г.в., 18 333 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
26 456 р.
9999$ / 8426€
LADA Granta I, 2015 г.в., 53 000 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
11 113 р.
4200$ / 3539€
LADA XRAY I, 2018 г.в., 21 400 км
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 810 р.
8999$ / 7584€
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Теги: Минск
 
 
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Третьего сентября под шумок переворачивающихся календарей белорусский импортер Lada открыл третий технологический автоцентр в Минске. Шоурум распахнул двери на...
 
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