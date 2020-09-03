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В США испытали ядерную ракету
Источник материала: Навiны
Ракета во время испытаний не была оснащена боевым зарядом, во время запуска тестировалась технология возвращения ударного блока в атмосферу.
В Калифорнии провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Видео старта опубликовано на YouTube-канале US Military News.
Ракета Minuteman III не была оснащена боеголовкой, во время полета тестировали технологию возвращения ударного блока в атмосферу. Она преодолела примерно 6760 километров и точно поразила цель на Маршалловых островах.
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Ракета во время испытаний не была оснащена боевым зарядом, во время запуска тестировалась технология возвращения ударного блока в атмосферу.
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