В США испытали ядерную ракету

Ракета во время испытаний не была оснащена боевым зарядом, во время запуска тестировалась технология возвращения ударного блока в атмосферу.

В Калифорнии провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Видео старта опубликовано на YouTube-канале US Military News.

Ракета Minuteman III не была оснащена боеголовкой, во время полета тестировали технологию возвращения ударного блока в атмосферу. Она преодолела примерно 6760 километров и точно поразила цель на Маршалловых островах.