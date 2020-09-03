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Лукашенко перетасовал верхушку силовиков: Вакульчик занял место Равкова, Тертерь стал главой ГКБ

03.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, председателя КГБ Валерия Вакульчика и руководителя Госконтроля Ивана Тертеля


Экс-глава КГБ Вакульчик

При этом "отставка" весьма условна. Тертель назначен главой КГБ, а Вакульчик стал секретарем Совбеза. 

И.О. Комитета госконтроля назначен Василий Герасимов. До этого он был первым заместителем председателя ведомства.

О судьбе Равкова пока не сообщается.
 
 
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Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, председателя КГБ Валерия Вакульчика и руководителя Госконтроля Ивана Тертеля
 
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