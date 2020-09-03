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Деревенская погоня попала на видео: по улочкам, дорожкам и полям (видео)

03.09.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники ГАИ в д. Червоное Житковичского района обратили внимание на встречный Volkswagen Jetta без регистрационного знака (исходя из видео, только переднего). «Водителю был подан сигнал об остановке, но он объехал патрульный автомобиль», — сообщает УВД Гомельской области. На видео заметно, что машина ГАИ попыталась перегородить движение, что не помогло — началась погоня.

«Экипаж ГАИ с включенными маячками синего и красного цвета, а также звуковыми сигналами следовал за автомобилем, — говорится в сообщении милиции. — При этом неоднократно через громкоговорящее устройство озвучивались требования об остановке. Водитель же продолжал движение, совершив ряд нарушений. Как бы ни пытался мужчина скрыться, ему это не удалось».

По данным УВД, водителем Volkswagen оказался мужчина 1979 года рождения, управлявший авто в нетрезвом состоянии и никогда не получавший прав. В отношении него было составлено 6 протоколов за нарушения ПДД.

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Сотрудники ГАИ в д. Червоное Житковичского района обратили внимание на встречный Volkswagen Jetta без регистрационного знака (исходя из видео, только переднего)....
 
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