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На Луне обнаружили следы ржавчины — она требует наличия воды и кислорода
Источник материала: Onliner
В исследовании,
Ученые указывают на то, что в породе Луны все же имеется некоторое количество воды, на что указывают более ранние изыскания. Остается вопрос с наличием кислорода, и существует набор различных гипотез, в одной из них фигурирует Земля как «виновник».
Следы воды присутствуют на противоположной стороне Луны в кратерах, однако ржавчина обнаружена не только там. Согласно одной из теорий, постоянная бомбардировка поверхности спутника мелкими частицами высвобождает молекулы воды, которые перемещаются на обращенную к Земле сторону.
Здесь они перемешиваются с железом на поверхности, а «поставщиком» кислорода становится именно наша планета — молекулы кислорода достигают Луны, которая находится очень близко (по астрономическим меркам). Поэтому на обращенной к Земле стороне спутника ржавчины больше, чем на его темной стороне. Процесс образования ржавчины, считают ученые, занял миллиарды лет.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 700 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 9 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 60 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/15, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 4 мм/20 мм
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