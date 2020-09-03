На Луне обнаружили следы ржавчины — она требует наличия воды и кислорода

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В исследовании, опубликованном в Science Advances, сообщается о возможном обнаружении на поверхности Луны следов одного из видов ржавчины — гематита. Для ее появления требуется наличие воды и кислорода, поэтому ученые пытаются найти объяснения необычному феномену. Предварительные выводы сделаны после анализа данных, полученных индийским космическим зондом «Чандраян-1». С его помощью на полюсах Луны замечены элементы, несвойственные остальной поверхности небесного тела.

Ученые указывают на то, что в породе Луны все же имеется некоторое количество воды, на что указывают более ранние изыскания. Остается вопрос с наличием кислорода, и существует набор различных гипотез, в одной из них фигурирует Земля как «виновник».

Следы воды присутствуют на противоположной стороне Луны в кратерах, однако ржавчина обнаружена не только там. Согласно одной из теорий, постоянная бомбардировка поверхности спутника мелкими частицами высвобождает молекулы воды, которые перемещаются на обращенную к Земле сторону.

Здесь они перемешиваются с железом на поверхности, а «поставщиком» кислорода становится именно наша планета — молекулы кислорода достигают Луны, которая находится очень близко (по астрономическим меркам). Поэтому на обращенной к Земле стороне спутника ржавчины больше, чем на его темной стороне. Процесс образования ржавчины, считают ученые, занял миллиарды лет.