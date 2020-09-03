ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Луне обнаружили следы ржавчины — она требует наличия воды и кислорода

03.09.2020 11:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В исследовании, опубликованном в Science Advances, сообщается о возможном обнаружении на поверхности Луны следов одного из видов ржавчины — гематита. Для ее появления требуется наличие воды и кислорода, поэтому ученые пытаются найти объяснения необычному феномену. Предварительные выводы сделаны после анализа данных, полученных индийским космическим зондом «Чандраян-1». С его помощью на полюсах Луны замечены элементы, несвойственные остальной поверхности небесного тела.

Ученые указывают на то, что в породе Луны все же имеется некоторое количество воды, на что указывают более ранние изыскания. Остается вопрос с наличием кислорода, и существует набор различных гипотез, в одной из них фигурирует Земля как «виновник».

Следы воды присутствуют на противоположной стороне Луны в кратерах, однако ржавчина обнаружена не только там. Согласно одной из теорий, постоянная бомбардировка поверхности спутника мелкими частицами высвобождает молекулы воды, которые перемещаются на обращенную к Земле сторону.

Здесь они перемешиваются с железом на поверхности, а «поставщиком» кислорода становится именно наша планета — молекулы кислорода достигают Луны, которая находится очень близко (по астрономическим меркам). Поэтому на обращенной к Земле стороне спутника ржавчины больше, чем на его темной стороне. Процесс образования ржавчины, считают ученые, занял миллиарды лет.

Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2
4 отзыва
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
338 р.
8 предложений
Телескоп Meade Infinity 70 мм
4 отзыва
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 700 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 9 мм/25 мм
330 р.
2 предложения
Телескоп Celestron PowerSeeker 60 EQ
2 отзыва
ахроматический рефрактор, диаметр: 60 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/15, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 4 мм/20 мм
408 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Телескопы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В исследовании, опубликованном в Science Advances, сообщается о возможном обнаружении на поверхности Луны следов одного из видов ржавчины — гематита. Для ее появления...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируют разрешить прекращать работу в случае 15-дневной задержки выплаты зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика