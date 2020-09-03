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В Беларуси планируют разрешить прекращать работу в случае 15-дневной задержки выплаты зарплаты

03.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В случае задержки выплаты зарплаты более чем на 15 дней работники в Беларуси смогут прекратить трудиться на весь период до выплаты заработной платы. Это предусматривает проект президентского указа, с которым ознакомился БелаПАН.

Документ подготовлен «в целях обеспечения защиты социально-трудовых прав работающих». Согласно проекту указа, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней «работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. При этом за работником не сохраняется средний заработок, говорится в проекте указа.

В период приостановления работы работник может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

О планируемом дне выплаты задержанной заработной платы наниматель не позднее чем за два дня письмом с уведомлением о вручении информирует работника, отсутствующего в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, говорится в документе.

«Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты задержанной заработной платы в полном объеме», — говорится в проекте указа.

При этом подчеркивается, что не допускается приостановление работы в случаях, перечень которых будет установлен правительством. «Работникам, выполняющим работы, приостановление которых не допускается, в случае задержки выплаты заработной платы помимо заработной платы, начиная с шестнадцатого календарного дня ее задержки, выплачивается компенсация в размере 3% установленной им тарифной ставки (тарифного оклада, оклада) за каждый рабочий день задержки», — отмечается в проекте.

Трудовое законодательство Беларуси до последнего времени не предоставляло работнику права прекращать работу в случае задержки выплаты заработной платы. В то же время в России такая норма действует и предполагает, что работник может приостановить работу в случае задержки выплата заработной платы на срок более 15 дней.

 
 
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В случае задержки выплаты зарплаты более чем на 15 дней работники в Беларуси смогут прекратить трудиться на весь период до выплаты заработной платы. Это...
 
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