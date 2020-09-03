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Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи
03.09.2020 11:44 — Разное |
Новости Беларуси. Эксперты призывают относиться обдуманно и осторожно к другой символике. Бело-красно-белое полотнище – символ, который активно использовался в годы войны. Под этим флагом сжигались белорусские деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентин Занкович, скульптор:
Какая должна быть скульптура? Тут проблем не было, потому что с Каминским, который выжил в этой свалке, каждый день приходилось встречаться, и он каждый день рассказывал одну и ту же историю.
Он тоже был в этом сарае, в котором сжигали, и тоже в этой свалке, когда они рванули через ворота и их пулеметами встречали, в этой свалке он лежал. Потом услышал голос сынка из этой свалки тел. Он подошел и поднял сынка…
Слушаю этот рассказ – какая должна быть композиция скульптурная – у меня проблем никаких не было.
В жизни моей больше всего трогала меня тема патриотизма, тема героизма нашего народа. Возможно, от того, что мне пришлось пережить в Великой Отечественной, запомнились мне бессонные ночи, ночевали мы в погребе. А по ночам там прожектора, в небе гудит самолет, зенитки стреляют...
Потом запомнился набег на вокзал, партизаны. А утром, когда в город пошел, смотрю: там большой отряд немцев, наверное, рота, не меньше. Ведут партизана. У него здесь шильда, написано: «Партизан гестапо».
Вчера я по улице не мог проехать, потому что там дурдом просто – идут, молодые, с бела-чырвона-белым, орут. Еле доехал до дома. Думаю: «Господи, это же просто отсутствие мозгов».
Если мы не вернемся к этому патриотическому воспитанию молодежи, так все это грязное дело они сделают, то, что с Украиной сделали, что с Грузией сделали и то, что с другими республиками.
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Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи
Новости Беларуси. Эксперты призывают относиться обдуманно и осторожно к другой символике. Бело-красно-белое полотнище – символ, который активно использовался в...
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